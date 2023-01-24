Россияне смогут заходить на портал «Госуслуги» по биометрии с 1 февраля 2023 года

Портал «Госуслуги» позволит по-новому заходить в личный кабинет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям России в скором времени станет доступен новый способ входа на портал «Госуслуги». С 1 февраля 2023 года они смогут заходить в личный кабинет с помощью биометрии, пишет ФАН.

Министерство цифрового развития анонсировало такую возможность осенью 2022 года. По данным ведомства, авторизация по биометрии не будет обязательной. Пользователи смогут использовать этот способ по собственному желанию. Им по-прежнему будет доступен вход по логину и паролю.

Те, кто хочет заходить на портал «Госуслуги» с помощью биометрии, должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). Также необходимо дать свое согласие на использование сервиса.

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