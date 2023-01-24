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НовостиОбщество24 января 2023 8:55

Россияне смогут заходить на портал «Госуслуги» по биометрии с 1 февраля 2023 года

Этот способ будет альтернативой входу по логину и паролю
Анастасия ФИЛАТОВА
Портал «Госуслуги» позволит по-новому заходить в личный кабинет

Портал «Госуслуги» позволит по-новому заходить в личный кабинет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям России в скором времени станет доступен новый способ входа на портал «Госуслуги». С 1 февраля 2023 года они смогут заходить в личный кабинет с помощью биометрии, пишет ФАН.

Министерство цифрового развития анонсировало такую возможность осенью 2022 года. По данным ведомства, авторизация по биометрии не будет обязательной. Пользователи смогут использовать этот способ по собственному желанию. Им по-прежнему будет доступен вход по логину и паролю.

Те, кто хочет заходить на портал «Госуслуги» с помощью биометрии, должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). Также необходимо дать свое согласие на использование сервиса.

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