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НовостиОбщество24 января 2023 9:19

Найден подрядчик, который благоустроит шесть дворов в Промышленном районе Самары

Работы должны начаться не позднее 17 апреля 2023 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Уже заключен муниципальный контракт на проведение работ. Фото: администрация Промышленного района Самары

Уже заключен муниципальный контракт на проведение работ. Фото: администрация Промышленного района Самары

В Самаре нашли подрядчика, который займется благоустройством шести дворов в Промышленном районе.

— Уже заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда», — рассказали в администрации Промышленного района.

Так преобразятся шесть дворов, в них появятся детские и спортивные комплексы, специалисты отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки. К работам подрядная организация должна будет приступить не позднее 17 апреля 2023 года.

Напомним, что за три года, с 2018 по 2022, в рамках данной программы всего было благоустроено 48 дворовых территорий.

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