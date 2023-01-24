Найден подрядчик, который благоустроит шесть дворов в Промышленном районе Самары

Уже заключен муниципальный контракт на проведение работ. Фото: администрация Промышленного района Самары
В Самаре нашли подрядчика, который займется благоустройством шести дворов в Промышленном районе.
— Уже заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда», — рассказали в администрации Промышленного района.
Так преобразятся шесть дворов, в них появятся детские и спортивные комплексы, специалисты отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки. К работам подрядная организация должна будет приступить не позднее 17 апреля 2023 года.
Напомним, что за три года, с 2018 по 2022, в рамках данной программы всего было благоустроено 48 дворовых территорий.
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