Труп мужчины нашли на турнике в парке Самары 24 января 2023 года

Тело погибшего обнаружили в районе детской площадки / Фото: samara.dtp.official

Утром во вторник, 24 января 2023 года, жители Самары обнаружили в парке «Воронежские озера» страшную находку. Они случайно наткнулись труп мужчины. Он находился в районе детской площадки.

– Рано утром вышла на работу, а на одном из турников на площадке, где часто занимаются дети, – мертвый мужчина. На вид ему около 30-40 лет, – рассказала читательница «КП-Самара».

В соцсетях также появилось фото с места происшествия. На нем видно, как тело погибшего пытаются убрать со всеобщего обозрения. Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. Точную причину гибели мужчины и все обстоятельства его смерти предстоит установить правоохранителям.

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