В Самаре ООО «СЗ «Ракита» заподозрили в нарушении закона о рекламе

В адрес компании и ее руководителя были внесены предупреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района Самары заинтересовалась ООО «СЗ «Ракита». Причина – нарушение закона в рекламе новостроек. Подробности сообщили в УФАС Самарской области.

По данным антимонопольной службы, «Ракита» занимается строительством жилого комплекса «Московский» в Самаре. Застройщик разместил на одном из сайтов 36 объявлений о продаже квартир, но в них не была указана необходимая информация.

– Сотрудники УФАС установили, что объявления не содержат адрес сайта единой информационной системы жилищного строительства, на котором размещается проектная декларация. Это является нарушением части 7 статьи 28 ФЗ «О рекламе», – рассказали в региональном УФАС.

Отмечается, что подобное нарушение застройщик допустил впервые. Служба направила в адрес компании и ее руководителя предупреждения.

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