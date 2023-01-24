После запрета выезжать из страны житель Самарской области оплатил долг по налогам

Спустя короткий промежуток времени мужчина погасил долг в полном объеме.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Безенчукском районе Самарской области местный житель оплатил долг по налогам только после того, как судебный пристав запретил ему выезжать из страны.
— С мужчины необходимо было взыскать задолженность в размере 56 тысяч рублей. Он проигнорировал сроки для добровольной выплаты, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.
В результате этого сотруднику службы пришлось вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. Спустя короткий промежуток времени мужчина погасил долг в полном объеме. После этого судебный пристав отменил ограничительные меры в отношении жителя Безенчукского района.
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