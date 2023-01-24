В Самарской области заработные платы в среднем выросли на 8%

Работникам рассказали о росте зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, на сколько процентов выросли заработные платы за год. Специалисты смогли проанализировать предложения работодателей.

По информации службы исследований hh.ru, в целом по федеральному округу предлагаемые зарплаты выросли на 6% за последний год. Наиболее заметные приросты отмечают в Мордовии (+9%), в Пензенской области (+8%), Удмуртии и Самарской области (+8% - до 47,2 тысяч рублей).

Незначительные изменения среди регионов наблюдаются в Оренбургской области – 0,5%. В Чувашской Республике до +3%.

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