Арбитражный суд оставил в силе штраф, наложенный на регоператора в Самаре

Претензии к компании возникли у двух самарских клиник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление региональной антимонопольной службы о наложении штрафа на регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

– Претензии к компании возникли у двух медицинских клиник – ООО «Хеликсмед» и ООО «СК ЛАБ». Установлено, что регоператор при расчете ежемесячной платы использовал количество посетителей клиник за весь год, предшествующий году оказания коммунальной услуги, хотя нужно было использовать данные о посетителях за месяц, – рассказали в региональном УФАС.

В результате сумма оплаты за услуги оказалась завышена в 12 раз. УФАС наложило на регоператора штраф в размере 562 тысяч рублей. Позицию службы поддержали в суде.

Отмечается, что компания уже оплатила штраф в полном объеме.

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