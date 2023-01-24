Итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2022 году подвели в Самарской области

Выполнение национального проекта обсудили на совещании в региональном правительстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2022-м и планы на 2023 год. Его исполнением занимаются Минлесхоз, МинЖКХ и Минпромторг. Совещание провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По данным министерства лесного хозяйства, в 2022 году в регионе высадили более 6 млн деревьев – по два на каждого жителя. Новые зеленые насаждения появились на площади свыше 700 га. План на 2023 год – охватить территорию в 808 га.

Также в прошлом году в Самарской области провели рекультивацию территорий свалок в районе Октябрьска и Чапаевска общей площадью более 5 га. Стартовали работы по рекультивации земель незаконной свалки напротив первой-третьей ставок АВТОВАЗа. Планы на 2023-2024 годы – обновление площадки, где долго складировали отходы спиртового производства, в районе Рождествено.

Кроме того, в 2022 году стартовала расчистка русла реки Сызранки, а еще были введены в эксплуатацию два объекта водоотведения в Похвистневе и Отрадном. Также было завершено строительство очистных сооружений в Елховке. В 2023-м планируется сдать еще 9 объектов водоотведения.

Еще один масштабный проект, который реализуют в Самарской области, - оздоровление территории Средневолжского завода химикатов. В 2022 году там приступили к нейтрализации токсичных отходов на шламоотстойнике, который находится вблизи русла реки Чапаевки. В этом году работы по рекультивации площадки будут продолжены.

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