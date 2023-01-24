В Самаре за год стало больше студентов-репетиторов

Ученики смогут подготовиться к экзаменам и подтянуть знания по предмету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вырос спрос на услуги в категории «Обучение и курсы». За прошедший год специалисты отмечают рост объявлений от студентов-репетиторов, готовых оказать помощь обучающимся.

По информации Авито Услуг, в областной столице спрос на обучение с репетитором вырос на 52%. Студенты-бакалавры, аспиранты и магистры предлагают помощь в изучении школьных предметов и иностранных языков. Молодые люди могут подготовить ученика к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также к вступительным экзаменам в университет. Средняя стоимость урока в городе – около 500 рублей.

Аналитики также отмечают, что цена может меняться в зависимости от целей и предмета. Большинство репетиторов предлагают проводить занятия в онлайн-формате, чтобы подобрать удобное время.

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