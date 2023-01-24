Три двора благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2023 году

Контракт с подрядчиком уже заключен Фото: администрация Самары

Самарские дворы продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В текущем году работы будут выполнены в трех дворовых территориях Красноглинского района. Об этом сообщили в мэрии.

Обновление коснется дворов, расположенных в Управленческом. Они находятся по следующим адресам: ул. Кузнецова, 13, ул. Коптевская, 7, ул. Крайняя, 22.

В списке работ – обновление асфальта во внутриквартальных проездах и на тротуарах, расширение парковочных карманов. Здесь также появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, новое освещение, скамейки и урны. Кроме того, территорию озеленят.

Отмечается, что контракт с подрядчиком уже заключен. Работы стартуют, когда позволят погодные условия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.