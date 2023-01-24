Самарцы могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2024 году

На выбор представлены 88 общественных территорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На выбор представлены 88 площадок в каждом районе города. Принять участие в голосовании смогут все желающие, отмечают в администрации областной столицы.

— Из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам площадки-победители комплексно благоустроят в 2024 году. Работы проведут с учетом мнения жителей, — сообщили в мэрии.

Самарцы смогут внести свои предложения до 17:00 30 января 2023 года. Сделать это можно тремя способами: по телефону горячей линии — 8 (846) 266-54-54, по почте — ул. Коммунистическая, 17а, с пометкой «Комфортная городская среда» и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии Самары. Предложения должны содержать: ФИО, контактный телефон и название общественной площадки.

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