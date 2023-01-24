В Самарской области построят дороги к 600 земельным участкам для многодетных семей

Без этого семьи испытывают трудности, в том числе со строительством.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области суд обязал администрацию Красноярского района обеспечить 600 земельных участков для многодетных семей подъездными дорогами.
— В течение 2017-2020 годов районная администрация предоставляла многодетным семьям земельные участки для строительства жилых домов в селе Новый Буян, но не обеспечила их подъездной дорогой, — сообщает прокуратура Самарской области.
Муниципальные власти должны были построить дороги с твердым асфальтобетонным покрытием, установить знаки и электроосвещение. Без этого семьи испытывают трудности, в том числе со строительством.
Прокуратура района внесла главе местной администрации представление, однако реальные меры по устранению нарушений приняты не были. Тогда районный прокурор обратился в суд, который признал бездействия администрации незаконным и обязал обеспечить 600 земельных участков дорогами.
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