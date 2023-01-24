Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 11:03

В Самарской области построят дороги к 600 земельным участкам для многодетных семей

Прокуратура района обратилась в суд по поводу бездействия администрации
Ирина СИНЕГУБОВА
Без этого семьи испытывают трудности, в том числе со строительством.

Без этого семьи испытывают трудности, в том числе со строительством.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд обязал администрацию Красноярского района обеспечить 600 земельных участков для многодетных семей подъездными дорогами.

— В течение 2017-2020 годов районная администрация предоставляла многодетным семьям земельные участки для строительства жилых домов в селе Новый Буян, но не обеспечила их подъездной дорогой, — сообщает прокуратура Самарской области.

Муниципальные власти должны были построить дороги с твердым асфальтобетонным покрытием, установить знаки и электроосвещение. Без этого семьи испытывают трудности, в том числе со строительством.

Прокуратура района внесла главе местной администрации представление, однако реальные меры по устранению нарушений приняты не были. Тогда районный прокурор обратился в суд, который признал бездействия администрации незаконным и обязал обеспечить 600 земельных участков дорогами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал