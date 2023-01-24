В Самаре работодатели разыскивают «бар-леди» в ночной клуб

Коммуникабельным девушкам предложили работу в баре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре работодатели разыскивают девушку на должность «бар-леди» в ночном клубе. В областной столице появляется все больше интересных вакансий для представительниц прекрасного пола.

Судя по опубликованному объявлению, работодатели планируют найти коммуникабельную и стрессоустойчивую девушку для работы по сменному графику. Опыт работы не имеет значения. Также для соискателя важно быть чистоплотными. Помимо этого, в обязанность сотрудника входит обслуживание гостей за барной стойкой.

За одну смену девушке обещают от 3000 тысяч рублей. Зарплата будет складываться из оклада, чаевых и консумации. Работницы должны будут наладить контакт с гостем и предложить ему товары в процессе интересного диалога. От количества заказанных напитков будет зависеть зарплата.

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