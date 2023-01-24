Губернатор Самарской области поручил главам городов улучшить работу общественного транспорта

В регионе планируют улучшить работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главами городов улучшение ситуации в сфере общественного транспорта. Губернатор поручил обратить внимание на обращения местных жителей.

На данный момент наибольшее количество жалоб по работе общественного транспорта фиксируют в Самаре. Глава региона подчеркнул: чтобы справиться с проблемой, муниципальным властям необходимо предпринять серьезные усилия, в том числе, сконцентрировать финансовые ресурсы.

- По всем общественным перевозкам необходимо ваше самое пристальное внимание. Нужно погрузиться в тему досконально, разобраться, разложить ситуацию по каждому виду транспорта, по проблемам муниципальных, частных предприятий, - поставил задачу глава региона.

По поручение губернатора проведут совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог. Глава региона поручил подготовить предложения в двухнедельный срок.

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