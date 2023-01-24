В Самарской области прокуратура помогла вернуть тепло в квартиру ребенка-сироты

В квартире установили дополнительные радиаторы отопления.

В Кинельском районе Самарской области местный житель обратился в прокуратуру по поводу холода в квартире. Ему как ребенку-сироте в поселке Кинельский предоставили жилье, где в зимний период температура находилась на недопустимо низкой отметке.

— По итогам надзорной проверки в адрес органов местного самоуправления внесено представление. После этого в квартире установили дополнительные радиаторы отопления, теплоснабжение восстановлено на требуемом уровне, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Также проверка установила, что ресурсоснабжающие организации систематически незаконно выставляют местному жителю долги предыдущих собственников жилья. В результате задолженность в размере 13 тысяч рублей возвращена.

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