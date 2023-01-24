В Самарской области сотрудник железной дороги украл машину щебня

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить сотрудника Куйбышевской железной дороги. Мужчина украл щебень с предприятия и отвез его к себе домой. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Эта история произошла в ноябре 2022 года. Мастер Кинельской дистанции пути занимался отсыпкой и выравниваем ж/д пути на станции Кинель. Для этого он должен был организовать доставку щебня к месту работ. Вместо этого мужчина решил забрать материал себе.

По информации надзорного органа, мастер обманул водителя грузового автомобиля, сообщив недостоверную информацию о месте выгрузки. Тот не заметил подвоха и выгрузил щебень дома у обвиняемого. В результате Кинельской дистанции пути был причинен ущерб на сумму 21 тыс. рублей.

В отношении мастера возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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