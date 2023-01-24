Самарцы пожаловались на гнилой и холодный подъезд в Советском районе

Самарцы жалуются на гнилой подъезд и состояние труб. Фото:"Самара город"

В Самаре местные жители пожаловались на гнилой и холодный подъезд. Из-за постоянных работ специалисты разобрали почти весь дом.

- Мамам с колясками можно забыть о прогулках с детьми, так как с дома даже не выйдешь, - отмечают горожане.

По сообщению пользователей в социальных сетях, в доме в Советском районе наблюдаются постоянные порывы и отключение отопления. Проблема не решается уже несколько дней. Специалисты разобрали гнилой подъезд и выходную часть. После работ слесари не возвращают участок в нормативное состояние. Специалисты предложили жителям не ждать помощи и самостоятельно заменить трубы.

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