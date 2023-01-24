Поезд въехал в легковушку на ж/д переезде в Самарской области 24 января 2023 года

Мужчина выехал при запрещающих показаниях исправно действующей сигнализации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом и стал причиной ДТП. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было не достаточным, и поезд врезался в легковушку.

— Авария произошла сегодня, 24 января, в 11:40 на железнодорожном переезде 142 км перегона Мастрюково - Курумоч. По предварительной информации, мужчина выехал при запрещающих показаниях исправно действующей сигнализации, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Пригородный поезд следовал без пассажиров. В результате ДТП пострадавших среди локомотивной бригады нет, схода подвижного состава не было. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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