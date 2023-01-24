Самара вошла в топ-3 самых гостеприимных городов России на новогодних праздниках

Специалисты изучили статистику по количеству открывания дверей с мобильного приложения на каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в тройку самых гостеприимных городов России на новогодних каникулах. Таковы результаты исследования, которое провели «Умный Дом.ру».

Специалисты изучили статистику по количеству открывания дверей с мобильного приложения на каникулах. Самым «гостевым» днем оказалось 31 декабря 2022 года – тогда дверь открывали 401 раз. В первый день нового года люди были не очень гостеприимными и открывали дверь почти в два раза меньше — 272 тысяч.

Чаще всего дверь посетителям через мобильное приложение с 1 по 8 января 2023 года открывали в Санкт-Петербурге, Саратове и Самаре. Показатели по этим городам — 27 727, 21 051 и 13 928 открываний в день соответственно.

— По результатам исследования перед Новым годом был резкий всплеск визитов — пользователи умных домофонов ходили в гости на 30% чаще, чем в обычные дни, — прокомментировали в пресс-службе Дом.ру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.