Жительница Самары поборется за миллион рублей в новом сезоне шоу «Кондитер»

Олеся Глотова удивила всех на кастинге, представив торт в виде турецких светильников. Фото: телеканал "Пятница!"

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон популярного шоу «Кондитер». Его участники в очередной раз продемонстрируют свои умения и поборются за главный приз – миллион рублей. В седьмом сезоне им предстоит готовить готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

Среди претендентов на победу оказалась 48-летняя Олеся Глотова из Самары. Она приняла участие в кастинге, на котором участники должны были представить сладости, посвященные культуре Турции. Олеся удивила жюри, представив торт в виде турецких светильников. Лакомство отличается не только красотой, но и вкусом – торт состоит из сливочного бисквита и ягодной начинки.

Посмотреть выступление самарчанки можно во вторник, 24 января 2023 года.

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