Сбер выдал клиентам в возрасте 18–20 лет ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году

Девушки берут ипотеку намного чаще, чем юноши. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, аналитики Домклик выяснили, какую ипотеку в Сбере берет молодежь и на что ее тратит.

Оказалось, что в 2022 году банк выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 млрд рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 млн рублей (в Москве — 5,9 млн). По данным ресурса, чаще всего молодые люди покупали квартиры на вторичном рынке, реже — в новостройках. Девушек среди заемщиков было существенно больше, чем юношей (63 и 37%).

С 1 сентября 2021 года банк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодежную ипотеку доступной по программам господдержки.