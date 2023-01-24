Армен Бенян призвал самарцев проходить диспансеризацию и профосмотры

Регулярное посещение врачей может предотвратить развитие болезней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал жителей проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Регулярные осмотры у медиков помогают обнаружить опасный недуг на ранней стадии и предупредить развитие болезней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

– Основной акцент делаем на предупреждение, профилактику и раннее выявление заболеваний. Важно своевременно проходить профилактические обследования. Это вопрос собственной безопасности и сбережения жизни и здоровья, – отметил Армен Бенян.

Напомним, диспансеризацию проводят следующим образом: люди в возрасте 18-39 лет – один раз в три года, старше 40 лет – ежегодно. Что касается профилактического медицинского осмотра, то его необходимо проходить ежегодно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.