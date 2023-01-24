Более шести миллионов деревьев высадили в Самарской области в 2022 году

В текущем году работа по восстановлению лесов будет продолжена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжается работа по сохранению лесов. В 2022 году лесные насаждения были высажены на площади свыше 700 Га. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

– В прошлом году силами нашего минлесхоза было посажено более шести миллионов деревьев – по два дерева на каждого жителя Самарской области. Их высадили на территории, где должны располагаться защитные леса, – рассказал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

По информации властей, в этом году работа будет продолжена. Власти планируют высадить леса на территории общей площадью 808 Га. Благодаря этому удастся восстановить участки, которые пострадали от вырубки и пожаров, отмечают в правительстве.

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