Легендарный боец ММА Джефф Монсон приедет в Самару 28 января 2023 года

Джефф Монсон проведет автограф-сессию во Дворце спорта на ул. Молодогвардейской Фото: Дарья ИСАЕВА

В эти выходные, 28 и 29 января 2023 года, состоится детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок губернатора Самарской области». Площадкой его проведения станет Ледовый дворец спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской. Мероприятие посетит легендарный боец ММА Джефф Монсон.

Участниками соревнований станут спортсмены в возрасте от 6 до 17 лет из 25 регионов России. Организатор состязаний – Федерация тхэквондо Самарской области при поддержке регионального правительства.

Турнир посетят губернатор Дмитрий Азаров, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, президент Федерации тхэквондо России Сергей Сейранов и первый вице-президент организации Юрий Калашников. Особый гость – боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Он проведет автограф-сессию и сфотографируется с поклонниками.

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