Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 24 января 2023 года

Наибольшее количество случаев COVID-19 было зафиксировано в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области обнаружили новые случаи коронавируса. Статистику сообщили в региональном правительстве во вторник, 24 января.

Всего за прошедшие сутки в регионе заболели 189 человек. Из них 71 – жители Тольятти. Чуть меньше случаев COVID-19 зафиксировали в Самаре – там заболели 53 пациента.

В Волжском районе было обнаружено 9 случаев заболевания, в Безенчукском 8, в Новокуйбышевске 6, в Сызрани 5. По 4 человека заболели в Борском районе, Похвистнево и Октябрьске. В Нефтегорском районе коронавирус подхватили 3 жителя.

Еще по два случая было зафиксировано в Похвистневском, Ставропольском, Камышлинском, Алексеевском, Приволжском, Большеглушицком, Богатовском районах, а также в Жигулевске и Отрадном. По одному – в Большечерниговском, Кинель-Черкасском районе и Шигонском районах, в Чапаевске.

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