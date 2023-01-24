ВТБ в Самарской области выдал почти 1 млрд рублей в рамках программ автокредитования

Средний чек автокредита почти не изменился по сравнению с 2021 годом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году жители Самарской области оформили свыше 1,1 тысяч займов на приобретение автомобиля на сумму порядка 1 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе по итогам года составил 1,143 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом.

Наиболее активным периодом в автокредитовании в прошедшем году стали июль и август – за этот период банк выдал жителям области 267 млн рублей. Повышенный спрос на автомобили во второй половине лета был связан с возобновлением программы льготного автокредитования.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году банк выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок вошли также KIA, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen и Renault.

В целом по стране клиенты банка в 2022 году заключили более 51 тысяч сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва и область), Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Татарстан и Краснодарский край.

- В 2022 году госпрограмма существенно поддержала покупательский спрос, позволив нашим клиентам приобретать автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, Evolute со скидкой до 20% от их стоимости. В этом году мы продолжили выдачи автокредитов в рамках льготной программы. Наши заемщики могут выбрать для себя наиболее удобный способ подачи заявки – в офисе банка либо через личный кабинет в ВТБ Онлайн, – комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.