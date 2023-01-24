В Самаре отменили укороченные рейсы автобусов №9

Теперь пассажиры смогут добраться до места без пересадок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары внесли изменения в маршрут автобусов №9. Укороченные рейсы отменены. Теперь транспорт будет следовать по полному маршруту, но со скорректированным расписанием. Информацию сообщили в мэрии.

– Изменения были внесены с учетом обращений жителей поселка «Мясокомбинат». Теперь горожане смогут добраться до места без пересадок на другие маршруты, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее автобус №9 перевозил пассажиров от «Мясокомбината» до 66 квартала и до станции метро «Победа». С 25 января 2023 года транспорт будет следовать следующим образом: от завода «Металлург» до поселка «Мясокомбинат» и обратно.

Так выглядит новое расписание автобусов. Фото: администрация Самары

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