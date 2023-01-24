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НовостиОбщество24 января 2023 13:51

Названа высота сугробов в Самарской области в январе 2023 года

В регионе наблюдается нехватка снега
Анастасия ФИЛАТОВА
Среднеобластное значение высоты снега по данным на 20 января 2023 года составляет 21 см

Среднеобластное значение высоты снега по данным на 20 января 2023 года составляет 21 см

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна высота снежного покрова в Самарской области. По данным на 20 января 2023 года, в среднем по региону она составляет 21 см (в 2022-м – 37 см). Это на 6 см ниже климатической нормы. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По информации специалистов, высота снежного покрова в северной половине Самарской области достигает 17-30 см, в южной половине – 8-16 см, местами 18-19 см. Больше всего снега на данный момент в Клявлинском районе. Высота сугробов там – 40-41 см.

Январь 2023 года выдался в морозным, поэтому в регионе сильно промерзла почва. По информации Приволжского УГМС, среднеобластной показатель – 65 см (в 2022-м – 42 см). Он соответствует значению, характерному для конца января. В Шигонском, Безенчукском и Алексеевском районах промерзание почвы составило 81-102 см.

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