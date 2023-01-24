Названа высота сугробов в Самарской области в январе 2023 года

Среднеобластное значение высоты снега по данным на 20 января 2023 года составляет 21 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна высота снежного покрова в Самарской области. По данным на 20 января 2023 года, в среднем по региону она составляет 21 см (в 2022-м – 37 см). Это на 6 см ниже климатической нормы. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По информации специалистов, высота снежного покрова в северной половине Самарской области достигает 17-30 см, в южной половине – 8-16 см, местами 18-19 см. Больше всего снега на данный момент в Клявлинском районе. Высота сугробов там – 40-41 см.

Январь 2023 года выдался в морозным, поэтому в регионе сильно промерзла почва. По информации Приволжского УГМС, среднеобластной показатель – 65 см (в 2022-м – 42 см). Он соответствует значению, характерному для конца января. В Шигонском, Безенчукском и Алексеевском районах промерзание почвы составило 81-102 см.

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