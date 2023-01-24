В Самарской области ребенок чуть не погиб, делая селфи на крыше вагона

Легкомыслие на железной дороге может привести к трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три ребенка пострадали на железной дороге в 2022 году на территории Самарской области. Один из этих случаев стал смертельным. Такую статистику привели на Куйбышевской железной дороге.

Нередко причиной несчастных случаев становится не только невнимательность, но и легкомысленное отношение к опасности.

- Так, 1 июня 2022 года в результате удара электротоком был травмирован подросток в Самарской области во время селфи на крыше вагона. К счастью, он остался жив, - такую информацию приводит пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Для повышения безопасности ведомством принимаются технические меры.

- В прошлом году на дороге выполнен ремонт более 50 пешеходных переходов, 26 пассажирских платформ, установлено более 3 тысяч плакатов и знаков по безопасности, улучшено освещение 15 пассажирских платформ, - сообщили в Куйбышевской железной дороге.

В качестве профилактики травматизма сотрудники ведомства провели более 1000 уроков безопасности среди школьников.