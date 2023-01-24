«Серебряные волонтеры» помогли самарским школьникам связать теплые вещи для бойцов СВО

Новички обучались азам вязания, а более опытные ребята освоили сложные элементы. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Самарская область присоединилась к акции «Тепло для героя». В ее рамках неравнодушные граждане своими руками создают теплые подарки для военнослужащих-участников спецоперации. На днях акция прошла в школе №100 в Самаре. Ее участниками стали представители разных поколений. Об этом сообщили в самарском отделении партии «Единая Россия».

«Серебряный волонтер» Наталья Андреева провела для школьников мастер-класс по вязанию. Женщина давно занимается помощью бойцам и уже отправила в зону СВО десятки пар теплых носков. На этот раз Наталья решила поделиться своими знаниями с юным поколением.

– У меня самой трепет – вижу, что девочки заинтересованы. Они приняли это близко к сердцу, от всей души стараются помочь нашим солдатам, – поделились Наталья Андреева.

Во время мастер-класса волонтер обучила новичков азам вязания. Более опытные участники освоили сложные элементы. Каждый приготовил солдатам теплый подарок, а вместе с ним – трогательное письмо со словами поддержки.

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