В Самаре банда автоподставщиков обманула водителя Volvo на 4 млн рублей

В ближайшее время все обвиняемые окажутся на скамье подсудимых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре водитель иномарки стал жертвой автоподставщиков. Преступники сымитировали ДТП, после чего потребовали у мужчины компенсацию в несколько миллионов рублей. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Эта история произошла в мае 2021 года. Водитель «Volvo XC 60» ехал по своим делам, когда его заметили пятеро участников банды. Они бросили в кузов автомобиля предмет – предположительно, мыло. Таким образом они хотели создать имитацию столкновения. Водитель не отреагировал на действия преступников, тогда они решили взять дело в свои руки.

– Один из участников группы догнал автомобиль и сообщил водителю, что он явился свидетелем наезда на пешехода, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

После этого к мужчине подошел якобы пострадавший пешеход и заявил, что в результате «ДТП» у него повредились наручные часы. Ремонт, по его словам, обошелся бы в круглую сумму – 4 млн. рублей. «Пешеход» сообщил, что обратится в полицию. Водитель решил урегулировать конфликт на месте и отдал преступнику компенсацию в размере 28 тыс. долларов США и 1,9 млн. руб. В результате в кармане злоумышленников оказалось порядка 3 918 240 рублей.

В отношении автоподставщиков возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет заключения. В ближайшее время все предстанут перед судом.