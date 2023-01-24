В Самаре пройдет детско-юношеской фестиваль единоборств 28 и 29 января 2023 года

Ребята примут участие в спортивном фестивале Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Самаре проведут детско-юношеский фестиваль единоборств 28 и 29 января 2023 года. Ребята будут сражаться за «Кубок губернатора Самарской области».

- Открытие турнира состоится в субботу, 28 января, в 15:00. Организаторами запланированы поединки с профессиональными спортсменами и гала-концерт, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования проводят второй раз. Они позволяют повысить уровень мастерства и юных спортсменов. В фестивале примут участие ребята в возрастной категории от 6 до 17 лет из 25 регионов страны и Казахстана.

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