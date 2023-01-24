Самарская предпринимательница наладила работу козьей фермы благодаря средствам гранта

Сегодня у девушки более 20 коз. Фото: vk.com/tsarevnakoza

В прошлом году в Самарской области прошел конкурс грантов для молодых предпринимателей. Его участниками стали бизнесмены в возрасте до 25 лет. Главный приз – до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Одной из победительниц конкурса стала жительница Красноярского района Анна Осипова. Девушка владеет фермой «Царевна Коза» в Малой Царевщине. Признается: бизнес начался случайно.

– Знакомые мне рассказали, что возле школы на Мехзаводе бегает брошенная козочка. Мне стало ее жалко, забрала к себе. С этого все и началось, – с улыбкой вспоминает Анна.

Позднее количество коз увеличилось до пяти, а занятие стало профессиональным. В 2022 году Анна Осипова узнала о региональной грантовой поддержке предпринимателей и решила принять участие. Специалисты центра «Мой бизнес» рассказали девушке, что от нее требуется: качественно составленный бизнес-план, подача заявки на обучение основам предпринимательства, презентация проекта.

– Мне помогали на каждом этапе. Эксперты центра «Мой бизнес» и опытные предприниматели рассказывали нам, как вывести продукт на рынок, как найти и заинтересовать клиентов. Я смогла понять свою целевую аудиторию и сейчас мне проще и легче находить потенциальных покупателей на козлят, – подчеркнула Анна Осипова.

После победы девушка отправилась в Санкт-Петербург – осваивать средства гранта. На племенном заводе она купила новых коз. Сегодня их поголовье насчитывает 28 голов.

– Благодаря победе в конкурсе у меня появилось настоящее хозяйство и большие планы по дальнейшей работе. Советую молодым предпринимателям нашего региона не бояться и обязательно использовать возможности, которые предоставляет государство, – подвела итог Анна Осипова.

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