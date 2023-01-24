В Самарской области молодые предприниматели развивают бизнес благодаря региональному гранту

Победительница конкурса Анна Осипова сумела увеличить поголовье коз на своей ферме. Фото: пресс-служба минэкономразвития Самарской области

В 2022 году жители Самарской области приняли участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей. Он состоялся впервые, его участниками стали начинающие бизнесмены в возрасте до 25 лет. Победители получили финансовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей, которую могли направить на разные цели: от аренды до закупки оборудования, и даже приобретения франшизы.

Одна из участниц конкурса стала владелица козьей фермы «Царевна Коза» Анна Осипова. Девушка начинала бизнес с пяти животных, а благодаря средствам гранта поголовье увеличилось до 28. Она закупила коз зааненской породы, которая считается одной из самых уважаемых в молочном направлении.

– Я узнала про грантовую поддержку от регионального центра «Мой бизнес» и министерства экономического развития. И очень вовремя! Мне помогали на каждом этапе. Эксперты центра и опытные предприниматели рассказывали нам, как вывести продукт на рынок, как найти и заинтересовать клиентов, – поделилась Анна Осипова.

Бизнес-леди признается: участие в конкурсе дало не только финансовую поддержку, но и новые знания. Анна сумела понять свою целевую аудиторию и сейчас с легкостью находит потенциальных покупателей на козлят – запись уже идет. В дальнейшем девушка намерена открыть собственную сыроварню.

– По своему опыту могу сказать: мер поддержки бизнеса в нашем регионе очень много. Во время конкурса у меня не было страха: я обратилась, меня проконсультировали, помогли и у меня все получилось, – отмечает Анна Осипова.

По словам министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова, в дальнейшем конкурс будет продолжен. Его планируется провести в 2023 году.

– Мы увеличим объем грантовой поддержки и число получателей, проведем несколько потоков обучения, чтобы охватить всех желающих. Бизнес-акселератор «Ты – предприниматель!» пройдет весной, а уже в июле мы планируем подвести итоги конкурса и дать возможность самым интересным и перспективным проектам расти и развиваться, – подвел итог Дмитрий Богданов.

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