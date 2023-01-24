В Самаре студенты научились плетению маскировочных сетей для бойцов СВО

В канун Дня Российского студенчества представители активной молодежи приняли участие в мастер-классе по плетению. Фото: правительство Самарской области

Студенты Самарской области приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей. Его провела основатель добровольческого движения «Народная сеть» в регионе Людмила Жаданова. Она проходила обучение в Саратове и Московской области. Сегодня под руководством Людмилы работает два цеха по производству сетей. Они находятся на базе семейного спортивного клуба «Виктория – 3» в Красноглинском районе и в торговом центре «Московский».

– Большая ответственность в том, чтобы создать профессиональную маскировку. Мы единственная волонтерская организация, которая в своей работе использует ГОСТовские технологии, очень приближенные к военным. Наши образцы уже были апробированы на фронте, – рассказала Людмила Жаданова.

Идея открытия мастерских на базе образовательных учреждений принадлежит студентам Самарского юридического института ФСИН России, СамГУПС, колледжа сервисных технологий и дизайна. Они подошли к реализации со всей ответственностью: даже сами изготовили станки.

– Студенты в плане социальной активности - одни из самых передовых людей в обществе. Обучившись, наши волонтеры будут делиться опытом с другими ребятами, которые придут работать к нам в новый цех, – поделилась директор ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» Татьяна Санникова.

Во время мастер-классов студенты учились по специальным схемам. Для закрепления результата им необходимо посетить еще несколько занятий. В дальнейшем сети пройдут проверку в Отделе технического контроля в Саратове при участии представителей Минобороны. В случае выявления дефектов плетения их вернут на доработку.

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