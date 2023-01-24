В Самарской области компания пять лет не платила зарплату сотруднику

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из компаний Самарской области оказалась в центре разбирательств. Причина – невыплата зарплаты сотруднику. Работник не получал свои деньги на протяжении долгого времени. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Разбирательства начались в отношении ООО «Дива-С». Следствие полагает, что руководство организации не выплатило сотруднику заработную плату в период с августа 2017 года по ноябрь 2022 года. К этому времени сумма долга составила около 480 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Сейчас расследование дела продолжается.

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