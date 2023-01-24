Прокуратура обнаружила нарушения при зимнем содержании дорог в Тольятти

Дефекты зафиксировали на нескольких улицах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура провела проверку зимнего содержания дорог в Тольятти. По ее результатам были выявлены нарушения. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дефекты зафиксировали сразу на нескольких улицах. В их числе – проспекты Московский, Ленинский, Степана Разина, а также улицы Офицерская и Юбилейная. На дорогах были замечены снежные накаты, колейности и иная зимняя скользкость.

– Выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровью как водителей, так и пешеходов, – отмечают в прокуратуре Самарской области.

По результатам проверки в адрес ООО «ДРСУ» было внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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