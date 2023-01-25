Водитель Datsun сбил 7-летнего ребенка в Самарской области 24 января

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 24 января, примерно в 12:20 в Самарской области на территории городского округа Кинель произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

— Напротив дома № 28 на улице Ульяновской 39-летний водитель автомобиля Datsun наехал на 7-летнего пешехода, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, по правилам дорожного движения автомобилисты должны уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть на нерегулируемых пешеходных переходах.

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