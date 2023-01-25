Самарские работодатели считают, что внешняя красота может помочь при трудоустройстве

Средняя оценка влияния привлекательности на карьеру составляет 3,9 балла из 10. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опросе сервиса SuperJob показал, что 72% менеджеров по персоналу в Самаре считают привлекательную внешность хорошим помощником при трудоустройстве и построении карьеры.

О том что в их организациях влияние красоты на профессиональный рост исключен, рассказали 40% работодателей Самары. По данным сервиса, такая позиция все больше набирает популярность.

Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру на сегодняшний день составляет 3,9 балла по 10-балльной шкале. При этом соискатели реже работодателей убеждены, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве. Так думают 62% самарцев.

В важности внешней красоты чаще всего убеждены жители, которые не считают себя красивыми (78%). Среди тех, кто согласен, что привлекательность играет не последнюю роль в карьере, меньше всего опрошенных старше 45 лет (51%).

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