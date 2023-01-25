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НовостиОбщество25 января 2023 4:28

Самарские работодатели считают, что внешняя красота может помочь при трудоустройстве

В важности внешней красоты чаще всего убеждены жители, которые не считают себя красивыми
Ирина СИНЕГУБОВА
Средняя оценка влияния привлекательности на карьеру составляет 3,9 балла из 10.

Средняя оценка влияния привлекательности на карьеру составляет 3,9 балла из 10.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опросе сервиса SuperJob показал, что 72% менеджеров по персоналу в Самаре считают привлекательную внешность хорошим помощником при трудоустройстве и построении карьеры.

О том что в их организациях влияние красоты на профессиональный рост исключен, рассказали 40% работодателей Самары. По данным сервиса, такая позиция все больше набирает популярность.

Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру на сегодняшний день составляет 3,9 балла по 10-балльной шкале. При этом соискатели реже работодателей убеждены, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве. Так думают 62% самарцев.

В важности внешней красоты чаще всего убеждены жители, которые не считают себя красивыми (78%). Среди тех, кто согласен, что привлекательность играет не последнюю роль в карьере, меньше всего опрошенных старше 45 лет (51%).

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