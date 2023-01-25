Дмитрий Азаров поздравил молодежь с Днем российского студенчества 25 января 2023

По словам губернатора, молодежь Самарской области всегда отличалась целеустремленностью и творческим потенциалом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 января 2023 года, отмечается День российского студенчества. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился ко всем причастным по случаю праздника.

— Студенческая среда позволяет каждому реализоваться и как специалисту, и как личности с активной жизненной позицией. В этот непростой для страны период вы стали движущей силой, объединяющей сердца неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи нуждающимся, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что содействие в восстановлении мирной жизни на новых территориях, поддержке временных переселенцев с Донбасса, сборе гуманитарной помощи проявляются лучшие качества. По словам губернатора, молодежь Самарской области всегда отличалась тягой к знаниям, целеустремленностью, желанием развиваться и помогать нуждающимся.

Это подтверждает участие в различных проектах и конкурсах, например, таких как «Россия – страна возможностей», «iВолга», «Студент года». Благодаря студенческой инициативе регион сыграл ключевую роль в истории развития «Российской студенческой весны», и в 2022 году на несколько дней Самара стала молодежной столицей страны.

— Уверен, вы и дальше сможете совершать открытия, задавать тренды, формировать вектор развития региона и страны, применять свои знания и навыки на пользу. Желаю всем представителям студенчества успешной учебы и профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия, — поздравил Дмитрий Азаров.

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