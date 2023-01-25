В Самарской области 44-летний сын украл у престарелой матери бытовые приборы

Часть похищенного имущества вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти 44-летний сын похитил из квартиры своей 64-летней матери электрическую плиту и чайник.

— Женщина находилась на работе, а когда вернулась, обнаружила пропажу имущества. Она предположила, что украсть бытовую технику мог ее сын, который проживает с ней в квартире, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с холодильника, на котором стояли бытовые приборы. В итоге подтвердилось, что следы принадлежат 44-летнему сыну местной жительницы. В ходе патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские задержали мужчину.

Он признал свою вину и рассказал, что плитку сдал в ломбард, а чайник продал прохожему. Все вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества вернули законной владелице.

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