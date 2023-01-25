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НовостиОбщество25 января 2023 6:27

Асоциальные супруги из Самары проведут 10 суток под арестом за неуплату алиментов

Их долг составил составил более 210 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
После ареста родители все равно должны будут погасить задолженность.

После ареста родители все равно должны будут погасить задолженность.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре родители не оказывали финансовую помощь своему ребенку и накопили долг в размере более 210 тысяч рублей. За это их отправили под арест на 10 суток.

— Мать с отцом лишены родительских прав за асоциальный образ жизни. Они злоупотребляли спиртными напитками и не уделяли должного внимания ребенку. Суд обязал их ежемесячно выплачивать деньги на содержание ребенка, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Семейная пара игнорировали свои обязанности и на контакт с судебными приставами Куйбышевского района Самары не выходили. Тогда сотрудники службы выехали по месту проживания должников с постановлением о принудительном приводе. Отца с матерью доставили в отделение.

Суд назначил должникам наказание в виде административного ареста на 10 суток. После него родители все равно должны будут погасить задолженность и ежемесячно перечислять ребенку алименты. Если супруги этого не сделают, их может ждать уголовная ответственность.

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