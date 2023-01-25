Асоциальные супруги из Самары проведут 10 суток под арестом за неуплату алиментов

После ареста родители все равно должны будут погасить задолженность. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре родители не оказывали финансовую помощь своему ребенку и накопили долг в размере более 210 тысяч рублей. За это их отправили под арест на 10 суток.

— Мать с отцом лишены родительских прав за асоциальный образ жизни. Они злоупотребляли спиртными напитками и не уделяли должного внимания ребенку. Суд обязал их ежемесячно выплачивать деньги на содержание ребенка, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Семейная пара игнорировали свои обязанности и на контакт с судебными приставами Куйбышевского района Самары не выходили. Тогда сотрудники службы выехали по месту проживания должников с постановлением о принудительном приводе. Отца с матерью доставили в отделение.

Суд назначил должникам наказание в виде административного ареста на 10 суток. После него родители все равно должны будут погасить задолженность и ежемесячно перечислять ребенку алименты. Если супруги этого не сделают, их может ждать уголовная ответственность.

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