Бывшие самарские предприниматели не хотели бы работать в найме

Многие респонденты не хотят работать на кого-то Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области исследователи провели опрос и выяснили, что бывшие предприниматели не хотели бы работать на кого-то. В регионе многие жители предпочитают работать на себя.

По информации исследовательского центра Зарплата.ру, опрос проводили у предпринимателей в возрасте от 25 до 55 лет. Более трети самарцев имеют опыт введения собственного бизнеса. 28% респондентов имеют бизнес в данный момент. Большинство бывших предпринимателей ранее работали в области услуг, розничной торговле и продажах.

Больше половины опрошенных признались, что предпринимательский опыт помогает им в текущей работе, у 40% самарцев он никак не повлиял на нынешнюю деятельность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.