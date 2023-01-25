В Самарской области мужчина выращивал наркотики в своем гараже

Задержанный может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хворостянском районе Самарской области местный житель решил выращивать наркотики в своем гараже. Правоохранители смогли задержать подозреваемого и изъять незаконные вещества.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудникам полиции поступила информации о мужчине, которые может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Оказалось, 54-летний подозреваемый выращивал незаконные вещества в гараже. Задержанный признался, что хранил наркотики для личного употребления.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до 3 лет. Обвинительный акт передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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