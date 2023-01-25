Фирмы, получившие почти 7 млрд рублей на уборку самарских дорог, проверит прокуратура

По словам депутат, компании за 4 года получили 126 муниципальных и госконтрактов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фирмы «Кедр-1» и «ПСК» самарского олигарха Виталия Зайцева проверит прокуратура региона. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, компании за 4 года получили 126 муниципальных и госконтрактов на обслуживание и уборку дорог общей стоимостью 6,8 миллиардов рублей. Качество их работы вызывает возмущение у жителей.

— Практически все контракты заключались с ними как с единственными поставщиками. В запросе я прошу пресечь этот явный картельный сговор, когда контракты безальтернативно раздаются «своим» заведомо недобросовестным поставщикам, — написал депутат с своем телеграм-канале.

По словам Александра Хинштейна, данные фирмы не способны своими силами хорошо выполнять контракты, потому что им не хватает людей и техники. Народный избранник уверяет, что с прошлого лета техника и имущество «ПСК» находится в залоге у ФНС за недоимку в 98 млн рублей.

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