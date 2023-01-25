Стоимость аренды земли для предпринимателей увеличилась в 4 раза в Самаре

Владельцам бизнеса в Самаре придется больше платить за аренду участков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самаре стоимость аренды земли для предпринимателей увеличилась почти в четыре раза. Это следует из решения городской думы от 27 декабря 2022 года.

В конце прошлого года депутаты изменили коэффициенты при определении стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Согласно поправкам, для тех, чьи объекты капитального строительства, где ведется торговая, банковская и иная предпринимательская деятельность, находятся на подобных участках, арендная плата возросла почти в четыре раза. При этом теперь при начислении платы не учитывается ни район города, ни площадь торговой точки.

По словам предпринимателей, подобные изменения могут привести их к разорению. К примеру, если раньше они платили за аренду 300 тысяч рублей, то теперь придется 1,2 млн, пишет «Коммерсантъ». Для многих это довольно большая сумма денег. Труднее всего будет представителям малого и среднего бизнеса.

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