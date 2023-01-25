В Самаре 74-летний водитель автомобиля Peugeot спровоцировал массовую аварию

Пенсионер к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 24 января, в 07:55 в Советском районе Самары 74-летний водитель автомобиля Peugeot 308 двигался по улице Запорожской, где спровоцировал массовую аварию.

— В районе дома № 45 пенсионер выезжал с прилегающей территории и врезался в припаркованный автомобиль Opel Astra, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого транспортное средство столкнулось с попутно движущийся автомашиной Renault Sandero, за рулем которой находилась 59-летняя женщина. В результате Renault Sandero отбросило на автомобиль Chery Tiggo.

Он стоял в потоке транспорта, за рулем был 66-летний водитель. В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка автомобиля Renault Sandero, в медучреждении ей назначили амбулаторное лечение. По информации полицейских, 74-летний водитель к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза.

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