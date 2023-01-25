Очевидцы сообщили об эвакуации нескольких школ в Тольятти 25 января 2023 года

Причина эвакуации школ Тольятти пока неизвестна / Фото: vk.com/patrul_tlt

Утром в среду, 25 января 2023 года, по Тольятти прокатилась волна эвакуации. Пришлось провести некоторое время на улице ученикам нескольких школ. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, эвакуировали школы № 6, 26, 47, 62, 84, 85, 86. Занятия прервали, всех учеников вывели на улицу. Где-то детям пришлось провести вне стен учебного заведения около 15 минут, где-то — полчаса. Насколько известно, сейчас ребят вернули в классы, они продолжают учиться.

Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. Одни предполагают, что это было ложное сообщение о минировании. Другие утверждают, среди которых родители учеников, что это была учебная тревога. Официальная информация по факту случившегося пока не поступала.

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