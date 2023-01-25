В Самарской области разыскивают мужчину, укравшего продукты с прилавка магазина

Мужчину разыскивает полиция. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Жигулевск Самарской области мужчина украл продукты с прилавка магазина. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник украл с прилавка товары на сумму более 3000 рублей. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. Примеры подозреваемого: на видео 35-43 лет, рост 170-180 сантиметров, был одет в серую куртку, черную шапку, светло-синие джинсы. При себе имел черную сумку.

Очевидцев и тех, кто знает информацию о разыскиваемым, просят обратиться в отделение полиции. Конфиденциальность будет гарантирована.

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