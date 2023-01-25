Два человека пострадали в столкновении с грузовиком на «встречке» в Самарской области

Пенсионер с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 24 января, в 12:10 в Кинель-Черкасском районе Самарской области 63-летний водитель автомобиля Renault Sandero столкнулся на «встречке» с грузовиком.
— Мужчина ехал по трассе «Урал-Муханово» со стороны села Тимашево в направлении Отрадного. ДТП произошло на 61 км автодороги, водитель не справился с рулевым управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате этого автомобилист выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной «УРАЛ 6370». За рулем грузовика находился 48-летний водитель.
По данным полицейских, пенсионер с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. В аварии пострадали 63-летний водитель и 41-летняя пассажирка легкового автомобиля, их госпитализировали в медучреждение.
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